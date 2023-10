Gastro-Streit in Düsseldorf Schlösser von geplanter Weinbar in Oberkassel verklebt

Böse Überraschung für den Düsseldorfer Gastronomen Walid El Sheikh. Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag in dem Haus, in dem er an der Sonderburgstraße eine Weinbar eröffnen möchte, mindestens ein Türschloss mit Sekundenkleber überzogen. Ein weiteres ist massiv beschädigt. In einem Beitrag in den Sozialen Medien schreibt der Gastronom, der mit Konzepten wie der „Sir Walter“-Bar, dem „The Paradise Now“ und der „Fett Weinbar“ über Düsseldorfs Grenzen hinaus bekannt geworden ist: „Ich bin zutiefst enttäuscht über den Sabotageakt an dem von mir angemieteten Objekt.“