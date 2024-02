Neue Werkstatt in Düsseldorf In Oberkassel werden jetzt Geigen gebaut

Eigentlich könnten sich Juliette Joanny und Gaëlle Charroux seit frühester Kindheit kennen, denn beide sind in Angers, einer Stadt im Westen Frankreichs aufgewachsen. Sie sind gleich alt, haben gemeinsame Freunde. Aber begegnet sind sie sich erst an der École Nationale de Lutherie de Mirecourt, der einzigen Geigenbauschule in Frankreich. Dort sind die heute 27-jährigen Frauen dann schnell beste Freundinnen geworden.