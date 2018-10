Düsseldorf-Oberkassel: Bürger gegen Bushaltestelle Quirinstraße

Quirinstraße in Düsseldorf-Oberkassel : Bürger gegen zweite Bushaltestelle

Die Haltestelle ist etwa in Höhe der Baustelle geplant. Die Anwohner fürchten mehr Lärm und Unruhe auf ihrer Wohnstraße. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Oberkassel Anwohner und Geschäftsleute der Quirinstraße im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel protestieren gegen eine weitere Bushaltestelle auf ihrer Straße. Sie fürchten noch mehr Unruhe und Verkehrsstaus. Auch Parkplätze würden wegfallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heide-Ines Willner

Es werden immer mehr. Am Ende haben sich etwa zehn Anwohner auf der Quirinstraße versammelt, um gemeinsam die neuen Verkehrsführungen im Zuge des geplanten Hochbahnsteigs am Ende der Luegallee zu protestieren. Denn nun sollen die Buslinien vom Belsenplatz weg in die Wohnstraßen geschoben werden.

Dazu ist auf der Quirinstraße eine weitere Bushaltestelle geplant. Und das wollen die Anwohner auf jeden Fall verhindern. Vor allem deshalb, weil schon jetzt vier Busse (833, 834, 835, 836), zuletzt kam der Metro-Bus dazu, an Ihren Wohnungen vorbeifahren und es bereits eine Haltestelle (833) an der Einfahrt Luegallee/Quiringstraße gibt. „Eine Endhaltestelle“, wie Wolfgang Hansen betont. „Dort machen die Fahrer Pause.“ Und wenn sich dann gegenüber die Busse wegen der langen Rotphase an der Ampel stauten, stehe alles still. Dann werde auch der Pkw-Verkehr in beide Fahrtrichtungen ausgebremst.

„Busse sind nicht pünktlich“, gibt Frigga Jaiser zu bedenken. „Deshalb kommt es oft vor, dass sich gleich mehrere Busse vor der Ampel versammeln und nichts geht mehr.“ Komme nun eine weitere Bushaltestelle dazu, sei das Chaos perfekt, so das einhellige Echo. „Eine blöde Situation“, kommentiert Hansen die Zustände, vor allem, weil er zudem immer wieder Schwierigkeiten habe, aus der Tiefgarage auszufahren.

Die Nerven der Anwohner liegen blank, zumal gegenüber ihrer Wohnungen nach dem Abriss des Altbaus gerade 17 Eigentumswohnungen im Aufbau sind. Lärm und Gestank in der wenig durchlüfteten Straße seien unerträglich. „Und die Straße ist durch die Baustelle noch schmaler geworden“, ergänzt Hannelotte Hansen. Der Zaun für die Fußgänger müsste beseitigt werden, schließlich könnten sie leicht auf die andere Straßenseite mit dem breiten Gehweg wechseln.

Die Gruppe besteht überwiegend aus Nachbarn, die schon lange an der Quirinstraße wohnen. „Jeder wusste vorher, wohin er zog, wusste, dass es sich um eine Wohnstraße mit Bäumen handelt.“ Dass sich nun alles zu ihrem Nachteil verändern soll und auch noch die beiden Platanen am Beginn der Straße abgeholzt werden sollen, akzeptieren sie nicht.

„Falls hier eine zusätzliche Bushaltestelle eingerichtet wird, ziehe ich weg“, sagt Holger Siemens. „Ich wohne gerne hier, aber eine Verschlechterung der Situation mache ich nicht mit.“ Auch unter den Geschäftsleuten rumort es. Denn einige Parkplätze müssten der Haltestelle geopfert werden. David Hoff, der eine Heißmangel betreibt. „Was hier geplant wird, ist Geschäftsschädigend.“

Was also tun? Die Anwohner haben eine Lösung parat und schlagen vor, die Busse nicht mehr von der Arnulfstraße in die Quirinstraße abbiegen zu lassen, sondern sie bis zur Luegallee dort zu lassen. Voraussetzung: Eine einspurige Luegallee, wie sie in der Planung für den Hochbahnsteig vorgegeben sei. „Dann könnte dort im Schnittpunkt von Arnulfstraße und Luegallee eine Bushaltestelle angelegt werden“, so die Versammelten. Eine Möglichkeit wäre laut Anwohnern auch, die heutigen Haltestellen vor dem alten Bahnhof zu erhalten. Ein zusätzlicher Platz für eine Gastronomie sei überflüssig, so Frigga Jaiser und ihre Nachbarn stimmen zu.

Den Termin fürs Infomobil von Stadt und Rheinbahn, das eine Woche lang auf dem Belsenplatz stand und die Pläne für den Hochbahnsteig samt den Verkehrsführungen öffentlich ausgestellt hatte, hat kaum einer aus der Gruppe wahrgenommen, „weil wir nicht in Düsseldorf waren“.