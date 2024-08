Vereinsjubiläum in Düsseldorf 120 Jahre linksrheinische Verschönerung

Aber das Fest-Komitee – dazu gehören aus dem erweiterten VVV-Vorstand Georg Eiker und Michael Krieg – weist vor allem auf die zum Jubiläum organisierte Ausstellung in den Vereinsräumen hin: „Sie gibt die wichtigen Ereignisse in der Zeitgeschichte in den 120 Jahren von 1904 bis 2024 wieder – und in diesem Kontext auch die besonders herausragenden Aktivitäten des Vereins.“ In Zusammenarbeit mit Keyworker Oberkassel plus ist auch eine Festschrift entstanden mit Grußworten des Oberbürgermeisters Stephan Keller, des Bezirksbürgermeisters Rolf Tups und des VVV-Vorsitzenden Richard Riekenbrauk.