Für die Düsseldorfer Uniklinik Zocken um Designertaschen und Champagner-Dinner

An einem normalen Abend werden im edlen Restaurant Stappen an der Luegallee in der Regel nicht die Karten gemischt. Diesmal war das anders: Statt Ceviche vom Wolfbarsch oder getrüffelter Spinatschaumsuppe gab es Re und Kontra. Der Grund: Der Club der Soroptimisten Düsseldorf-Oberkassel hatte zu einem Charity-Doppelkopfturnier geladen. Der Erlös des Abends geht an das geplante Trube-Becker-Haus der Uni-Klinik.