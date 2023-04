Düsseldorfer darf Haus nicht energetisch sanieren Wenn der Denkmalschutz die Klimawende verhindert

Wenn es um die Beurteilung energetischer Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Denkmalschutz geht, wendet die Untere Denkmalbehörde nach Auskunft der Stadt konsequent die Richtlinie des Landes an. An der Leostraße führt dies nun dazu, dass ein Mietshaus mit 14 Wohneinheiten, das sich im Bereich der Denkmalerhaltungssatzung für den Stadtteil Oberkassel befindet, nicht nach den Vorstellungen der Eigentümer klimafreundlich saniert werden darf.