Restaurants in Düsseldorf Das Traditionslokal „Carissima“ verdoppelt sich

Die Tür und die Fenster zum ehemaligen Friseursalon an der Luegallee 15 sind verbarrikadiert. Lediglich ein Baustellen-Schild weist darauf, dass im Inneren fleißig gearbeitet wird. Inzwischen können die Passanten ab und an in die Baustelle hereinschauen, die sich langsam dem Ende nähert. Hier entsteht die Trattoria Carissima 2.0.