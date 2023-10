Jubiläum in Oberkassel Wo Mütter schon als Kinder kauften

Der Name blieb immer gleich. „Es ist ein Fantasie-Name, der an die Namen meiner Kinder und Neffen angelehnt ist“, sagt Bogdaovic, die neben Schuhen auch Mode, einige Spielsachen und Schulranzen anbietet. Die vergangenen Jahre waren nicht einfach: „Zum Glück haben wir Corona überlebt“, sagt die Geschäftsfrau. . „Meine Nichten haben mir in einem Crashkurs Instagram beigebracht, und darüber blieb ich mit den Kunden in Kontakt.“ Diese Art des Verkaufs habe sie gerettet. Auf einen richtigen, reinen Onlineshop habe sie verzichten wollen.