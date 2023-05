Verkehrsversuch in Düsseldorf-Oberkassel Bürgerbeteiligung für die Luegallee-Testphase beginnt

Ein Online-Fragebogen ist schon unter www.duesseldorf.de/verkehrsmanagement verfügbar. Die Anwohner der Luegallee, der Belsenstraße und der Düsseldorfer Straße erhalten diesen zusätzlich per Post. „Besonders die Menschen vor Ort haben die Gelegenheit, die Verkehrslage sowie die Aufenthaltsqualität auf der Luegallee zu beurteilen und ihre Anregungen und Wünsche noch vor Beginn der Testphase zu äußern“, sagt Mobilitätsdezernent Jochen Kral. Ergänzend dazu bietet die Verwaltung die Möglichkeit, sich auch in Präsenz an einem Infostand über die verkehrliche Testphase zu informieren und sich dazu mit der Verkehrsplanung auszutauschen. Termine sind am Freitag, 12. Mai, von 8 bis 12 Uhr und am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 14 Uhr jeweils auf dem Barbarossaplatz.