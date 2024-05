Beliebtes Café in Düsseldorf wird weitergeführt Diese bekannten Gastronomen übernehmen das Café de France

Düsseldorf · Schon im Sommer soll das Bistro an der Luegallee in Düsseldorf-Oberkassel frisch renoviert wieder eröffnen – und die Betreiber sind wohlbekannt. Was die neuen Wirte ändern – und was sie unbedingt erhalten wollen.

03.05.2024 , 15:18 Uhr

Das Café de France soll schon im Sommer wieder eröffnet werden. Der neue Betreiber will auch in die Terrasse investieren. Foto: nika

Von Christine Wolff-Auster