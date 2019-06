Sommer in Düsseldorf : Auf der Piazza Saitta in Oberkassel wird der Sommer gefeiert

Auf der Piazza Saitta in Oberkassel wird der Sommer gefeiert

Sommer in Düsseldorf

Oberkassel Die Einnahmen aus der Tombola wollen die Organisatoren an das Regenbogenland und das ambulante Kinderhospiz spenden. Und es gibt was zu gewinnen: zum Beispiel eine Vespa Primavera 50.

Es geht nicht nur um „la dolce vita“ und ein rauschendes Fest. „Es geht auch um den Benefiz­gedanken“, betont Giuseppe Saitta. Der bekannte Düsseldorfer Gastronom nutzt die Anziehungskraft des zur Tradition gewordenen Saitta-Sommerfests, um den Erlös karitativen Zwecken zukommen zu lassen. Großen Anteil daran hat die Tombola, die wiederum mit außergewöhnlichen Gewinnen lockt. So können die Losbesitzer unter anderem eine Vespa Primavera 50, Hotel-Übernachtungen in namhaften Häusern, ein Fahrrad, Picknickkörbe oder Sachpreise und Gutscheine gewinnen.

Über Anteile an dem Erlös dürfen sich unter anderem das Kinderhospiz Regenbogenland, das ambulante Kinderhospiz, Lichtblicke und die Kinderaugenkrebsstiftung freuen. Das Unterhaltungsprogramm ist ebenfalls gut gefüllt. Den Nachwuchs erwarten „Sensazione“: ein Malzelt, Kinderschminken, ein Karussell und eine Kindermodenschau. An den köstlichen Sorten vom Eiswagen werden kleine und große Besucher ebenso ihre Freude haben, wie an dem musikalischen Beitrag des Schulchors der Carl-Benz-Realschule ab 15 Uhr.„Außerdem gibt es weitere Attraktionen“, verspricht Giuseppe Saitta.