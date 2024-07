Barbarossaplatz in Düsseldorf Am Blumenbüdchen droht Knatsch um Terrassennutzung

(woau) Der Barbarossaplatz ist einer der schönsten und größten in Oberkassel. Aber Platz ist endlich. Und so könnte es bald Knatsch geben an dem beliebten Areal: Denn der neue Pächter des sogenannten Blumenbüdchens will draußen Tische und Stühle aufbauen – obwohl zwei andere Gastronomen da schon ihre Terrassen haben.