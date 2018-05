Oberkassel: Drei Schulfreundinnen wagen den Aufbruch

Oberkassel Das Theater an der Luegallee führt das Stück "Wenn nicht jetzt, wann dann...?" noch bis Samstag auf

Das Besondere ist aber nicht, dass das Trio nach vielen Jahren gemeinsam erkunden, was von ihren Jugend-Träumen übrig geblieben ist oder dass sie sich noch einmal per Anhalter auf den Weg in den Camping-Urlaub machen und einen neuen Aufbruch wagen. Vielmehr interessant ist, dass die drei Freundinnen reale Vorbilder haben. Denn Martha wird von Birgit Beutler gespielt, Ulla von Doris Mils und Lea von Ingrid Wanske. Die Schauspielerinnen sind wie ihre Kunstfiguren so um die 50 und seit langem ebenfalls befreundet. Und: Sie haben das Stück gemeinsam geschrieben und schöpfen dabei aus den eigenen Erfahrungen. "Wir kennen uns seit den 1980er Jahren und haben uns immer wieder mal auf unterschiedlichen Bühnen getroffen", sagt Ingrid Wanske, die neben Joachim Meurer das kleine Kellertheater leitet. Sie ist die einzige Hauptamtliche sozusagen, denn ihre Freundinnen haben andere Berufe. Birgit Beutler ist Lehrerin und Doris Mils Familienfrau. Ihre seit Kindertagen bestehende Liebe zur Schauspielerei verbindet die Drei. "Es hat uns auch gereizt ein eigenes Stück zu verfassen."