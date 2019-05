Petit Départ 2019 : Wettkampf für junge Radfahrer

Der erste Petit Départ in diesem Jahr startete in Oberkassel. Neben dem sportlichen Erfolg stand auch der Spaß im Vordergrund. Foto: Anne Orthen (ort)

Oberkassel Beim Petit Départ, der nach dem Auftakt der Tour de France 2017 ins Leben gerufen wurde, traten diesmal rund 150 Nachwuchsradler gegeneinander an.

Reger Betrieb herrscht auf dem Gelände der Bezirkssportanlage an der Schorlemer Straße, wo in diesem Jahr unter dem Motto „Auf die Pedale, fertig, los“ der erste Petit Départ – insgesamt finden in vier Stadtteilen Kinderrad-Wettbewerbe statt – an den Start geht. Knapp 150 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2007 bis 2010 hatten sich in Oberkassel zum sportlichen Fahrrad-Dreikampf, der aus einem Zeitfahren, einem Sprinttest sowie aus einem Geschicklichkeitsparcours besteht, angemeldet. Neben dem sportlichen Aspekt geht es auch um Verkehrssicherheit, denn Kinder, die ihr Fahrrad beherrschen, sind auch sichere Verkehrsteilnehmer.

Väter unternehmen noch einen letzten Technik-Check bei den Rädern, während die Mütter eher darauf achten, dass ihr Nachwuchs auch warm genug angezogen ist, und Helmpflicht besteht sowieso. Dann erfolgt die Aufteilung in insgesamt 15 Riegen, wobei Mädchen und Jungen separat an den Start gehen.

„Die Idee des Petit Départ ist nach dem Grand Départ zur Tour de France 2017 entstanden, denn die Stadt wollte für den sportlichen Nachwuchs etwas Nachhaltiges organisieren und hat sich damit an uns gewandt“, erklärt Sascha Grünewald, Präsident der SG Radschläger Düsseldorf 1970, der schließlich in Benedikt Jerusalem vom Jugendamt der Stadt einen ebenso engagierten Mitstreiter fand. Die Organisatoren haben in der Tat an alles gedacht. Es gibt T-Shirts und Medaillen und für Kinder, die über kein eigenes Rad verfügen, stehen sogar Leihräder bereit.