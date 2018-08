Das schlechte Image des Friseurberufs

Oberkassel Langes Arbeiten im Stehen, schlechte Bezahlung – das Bild des Friseurberufs ist kein gutes. Zu Unrecht, wie Sarah Scherer findet.

Für die zuvor bereits berufstätige Sarah Scherer ein herber Einschnitt. „Groß abends ausgehen, funktioniert mit so wenig Geld natürlich nicht“, sagt sie. Doch ein höheres Gehalt könnten sich die meisten Salons kaum leisten. Für Scherer liegt das auch an der Billigmentalität in Deutschland. Denn bei einem Zehn-Euro-Haarschnitt, der in vielen Salons Programm ist, bleibt nicht viel Geld für die Betreiber übrig. „In anderen Ländern hat der Beruf einen ganz anderen Stellenwert“, sagt sie.

Dass sie ihren Job trotzdem liebt, liegt an seiner Vielseitigkeit zwischen Kunst und Handwerk. Während man Scherers Meinung zufolge Letzteres gut erlernen kann, sollte ein überdurchschnittlicher Friseur den künstlerischen Teil mitbringen. „Man braucht ein gewisses Stilempfinden“, sagt sie. Genau das reizt sie auch im Umgang mit ihren Kunden: So drängt Sarah Scherer ihnen keinen Haarschnitt auf, aber versucht mit kleinen Veränderungen ihre beste Seite zum Vorschein zu bringen. Zur Freude der weiblichen Kunden in aller Regel, ohne zu viel von der geliebten Haarpracht abzuschneiden.

Und dass Sarah Scherer ihr Handwerk versteht, hat sie mehrfach bewiesen. Nicht nur als Jahrgangsbeste in ihrer Ausbildung, sondern auch als Gewinnerin des German Hairdressing Awards in der Kategorie „Newcomer“. Im Herbst will sie ihre Ausbildung zur Meisterin beginnen und anschließend offen in ihre Zukunft schauen. Dem Salon Lupo will sie zwar in Teilzeit treu bleiben, aber darüber hinaus würde sie gerne als Stylistin arbeiten. Am liebsten für Film, TV oder das Modebusiness. „Die Möglichkeiten sind groß“, sagt Sarah Scherer. Und diese Möglichkeiten will sie, so gut es geht, ausreizen.