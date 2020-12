Schule in Düsseldorf : Finanzierung für Ausbau des Comenius-Gymnasiums steht

Stadtbezirk 4 Wegen der Corona-Pandemie wurde das Projekt statt vom Rat, der in zwei Wochen getagt hätte, kurzfristig vom Haupt- und Finanzausschuss abgesegnet. Die Bezirksvertretung hätte eigentlich noch Gelegenheit gehabt, Anregungen zu geben. Doch die Sitzung findet erst am Mittwoch statt.

Perfekt ist das Timing zwar nicht bei der Beratungsreihenfolge zum Erweiterungsbau für das Comenius-Gymnasium. Die Mitglieder der Bezirksvertretung 4 hätten dazu am Mittwoch, 2. Dezember, ab 15 Uhr in der Aula des Comenius-Gymnasiums an der Schorlemerstraße 99 angehört werden sollen, bevor der Rat die Ausführung und Finanzierung des Projektes am 10. Dezember beschließt. Doch wegen der Corona-Pandemie wird der Tagesordnungspunkt gar nicht mehr im Rat besprochen, der Haupt- und Finanzausschuss hat für den Bau am Montagnachmittag schon das finale Okay gegeben. „Das ist aber kein Problem, wir haben unsere Anregungen im Vorfeld formuliert“, sagt Bezirksbürgermeister Rolf Tups (CDU), wie etwa den Wunsch nach einer Photovoltaikanlage oder so viele Bäume wie möglich zu erhalten.