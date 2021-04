Verkehr in Düsseldorf : Stadt soll Konzept für Belsenplatz ausarbeiten

Düsseldorf Die Rheinbahn will am Platz einen Hochbahnsteig bauen. Das gefällt nicht allen. Deshalb soll jetzt ein Planungskonzept erarbeitet werden. Auch Bürger sollen ein Mitspracherecht bekommen.

Der Belsenplatz ist verkehrstechnisch eine Katastrophe. Sieben Buslinien fahren die Haltestellen dort an und fünf Straßenbahnlinien. Dazu kommt der tägliche Individualverkehr, der von Hansaallee und Belsenstraße über den Belsenplatz in Richtung Innenstadt unterwegs ist und irgendwann wieder zurück will. Kostenpflichtiger Inhalt Für Radfahrer und Fußgänger bleibt nur noch wenig Platz. Durch die unübersichtliche sternförmige Verkehrsführung und die verschiedenen Haltestellen gibt es viel Gewusel dort, das weiß auch der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) im linksrheinischen Düsseldorf. Und nicht nur der. Auch die Politik macht sich seit Jahren Gedanken über den Platz, den Verkehr, das Miteinander. Hochbahnsteig ja oder nein, Autospur freigeben für Radwege – auch das finden nicht alle gut.

Deshalb hat die Politik im Stadtbezirk 4 in ihrer letzten Sitzung dem Ordnungs- und Verkehrsausschuss empfohlen, bei der Stadt ein Planungskonzept in Auftrag zu geben. In dem Konzept sollen verschiedene Stimmen berücksichtigt werden in Form von Beteiligungsprozessen – Rheinbahn, Verkehrsexperten, der VVV, aber auch Bewohner des Stadtteils – mit dem Ziel eines Gestaltungswettbewerbes. 2018 hatte die Rheinbahn eine Studie vorgestellt, die in erster Linie die möglichen Hochbahnsteige untersucht hatte.