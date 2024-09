Sturmschäden am Düsseldorfer Rheinufer Rückschnitt von 250 Bäumen zwischen Oberkassel und Lörick

Grund dafür seien Schäden in den oberen Kronenteilen, die durch den Orkan "Ela" verursacht wurden. Seitdem sorge die Stadt dafür, die Bäume durch Pflegemaßnahmen und Rückschnitte so lange wie möglich zu erhalten. Unmittelbar nach dem Orkan im Jahr 2014 hatte die Stadt den betroffenen 60 bis 70 Jahre alten Baumbestand bereits mit einem Kronensicherungsschnitt gesichert. Im Anschluss entwickelten sich an den Bruch- und Schnittstellen der Pappeln Äste einer „Sekundäkrone“, die nicht fest mit dem Stamm verwachsen seien. Je mehr diese Äste nun an Gewicht zunehmen, desto höher sei ihre Bruchgefahr.