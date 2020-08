Start-up in Düsseldorf : Backmischung ohne Zusatzstoffe

Benedict Heine und Lara Lüning produzieren gesunde Backmischungen. In ihrer Küche in Oberkassel haben sie experimentiert. Foto: Baetter Baking

Oberkassel Die Schulfreunde Lara Lüning und Benedict Heine haben ein Start-up gegründet. Sie machen Backmischungen, die aus Kokosblütenzucker als Süßungsmittel, Vollkornmehl, Nüssen, Kernen, Trockenfrüchten und Gewürzen bestehen.

Der Produktname setzt sich aus zwei englischen Wörtern zusammen: „Batter“ steht für Teig und „better“ für besser. Die Start-up-Gründer teilen die Leidenschaft für leckeres Essen und gesunde Ernährung, und sie kennen sich schon ihr halbes Leben. Auf das Abitur 2013 folgten einige Monate Work and Travel in Australien und dann das Studium in München. Danach ging es für vier Monate nach Asien. Bereits von dort – unter anderem Kambodscha und Philippinen – haben sie sich von den Hotel-Lobbys aus um Master-Studienplätze in unterschiedlichen Städten und Ländern beworben: „Aber wir wollten uns auf keinen Fall trennen.“ Schließlich wurde es London. Dort haben sie sich inspirieren lassen und die Studiengänge „Entrepreneurship & Innovation“ und „International Business Master“ belegt. Die Rückkehr an den Rhein schien den Düsseldorfern für die Start-up-Pläne sinnvoll. Hier können sie ihre Kontakte und die Vorteile des Umlands als Ballungsgebiet nutzen.