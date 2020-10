Ehrung in Düsseldorf : Wagenbauer Jacques Tilly erhält den Rheinlandtaler

Oberkassel Er provoziert, er eckt an und bringt nicht selten die Menschen zuerst zum Nachdenken und dann zum Lachen: Der Karnevals-Wagenbauer Jacques Tilly ist für seine Arbeit jetzt ausgezeichnet worden.

Nur selten findet ein Werk den Weg ins Museum. So wie jetzt ein Tilly-Motiv aus dem Zug 2017, in dem sich die damalige britische Premierministerin Theresa May eine Pistole in den Mund steckt und sinnbildlich mit dem Brexit die britische Wirtschaft ermordet. Tilly wurde ob seiner klaren Haltung und weithin sichtbaren Stellungnahmen schon von verschiedenen Seiten bedroht. Das lässt den 57-Jährigen nicht kalt, ändert aber nichts an seiner Einstellung. „Ich habe nicht vor, mir vorschreiben zu lassen, was eine Karikatur darf und was nicht“, so Tilly. „Satiriker, Künstler und Humoristen aller Art sind dazu da, alles und jeden durch den Kakao zu ziehen und Grenzen zu sprengen.“ So wird Tilly in seinen Arbeiten auch weiterhin für eine offene, tolerante und freie Gesellschaft eintreten und dafür sorgen, dass Düsseldorf einmal im Jahr in die Schlagzeilen der Weltpresse kommt.