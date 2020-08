Politik in Düsseldorf : SPD im Linksrheinischen will Lärmschutz für die B7

Anwohnerin Annette Krieger und Carsten Bahners vom Bürgerverein Heerdt setzen sich für Lärmschutz an der B7 ein. Foto: nika

Stadtbeziek 4 Derzeit wird das Heerdter Dreieck ausgebaut. Mit den ersten Arbeiten wurden in der Sackgasse der Neuwerker Straße Büsche und Pflanzen entfernt. Seitdem klagen Anwohner über mehr Lärm. Das ist ein Thema in der Sitzung der Bezirksvertretung.

Von Nicole Kampe

Zu ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl kommt die Bezirksvertretung 4 (Oberkassel, Niederkassel, Lörick und Heerdt) am Mittwoch, 26. August, zusammen. Das Gremium trifft sich um 15 Uhr in der Aula des Cecilien-Gymnasiums an der Schorlemerstraße 99. Im Rathaus in Oberkassel konnte mit der vollen Besetzung nicht der Mindestabstand gewährleistet werden. Lang ist die Tagesordnung diesmal, 35 Punkte müssen die Politiker abarbeiten, unter anderem über einen Bauantrag zur Errichtung einer Interims-Containeranlage für Klassen des Comenius-Gymnasiums entscheiden. Außerdem stehen verschiedene Anfragen auf dem Programm, etwa zum Lärmschutz an der Bundesstraße 7.

Warum fordert die SPD Lärmschutz an der B7? Das Heerdter Dreieck wird derzeit umgebaut. Dabei wurden in der Sackgasse Neuwerker Straße, die an den Vodafone-Campus angrenzt, Büsche entfernt. Anwohner klagen seitdem über eine deutliche Lärmsteigerung, zudem fürchten sie, dass spielende Kinder zu leicht auf die Bundesstraße gelangen. Auch wenn die Straße Flüsterasphalt erhalten habe, „lässt sich eine Lärmmehrbelastung insbesondere für die Anwohner der Neuwerker Straße erahnen“, schreibt die SPD in ihrer Anfrage. Unter anderem, weil die Auffahrt zu dem neuen Knotenpunkt nähergerückt sei. Ein Teil des Grundstücks entlang der B7 gehört einem Düsseldorfer Unternehmen, das bereits Planungen für einen Büroriegel skizziert hatte, der als Lärmpuffer dienen könnte. Die SPD bittet nun die Verwaltung, Kontakt zu diesem Unternehmen aufzunehmen, um mögliche Planungsszenarien in Erfahrung zu bringen. Zudem fragt die Fraktion nach den Kosten für eine Lärmschutzwand, sollte es keine Planungen für ein Büro geben.