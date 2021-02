Stadtgestaltung in Düsseldorf : Am Luegplatz soll eine Persil-Uhr aufgestellt werden

Am Luegplatz soll eine Persil-Uhr aufgestellt werden

Stadtgestaltung in Düsseldorf

Oberkassel Die Verwaltung würde den Wunsch der Bezirksvertretung 4 gerne erfüllen. Allerdings muss zuvor eine Denkmalrechtliche Erlaubnis eingeholt werden.

Die Bezirksvertretung 4 hat im vergangenen Jahr mehrheitlich die Wiedererrichtung einer Persil-Uhr am Luegplatz beschlossen – und die Verwaltung hat aus „verkehrlicher und stadtbildgestalterischer Sicht“ auch keine Bedenken, wie sie dem Gremium jetzt mitgeteilt hat. Zwar liege der geplante Standort in einem Wohngebiet, wo eigentlich Werbeanlagen „nur an der Stätte der Leistung“ zulässig seien. Die Verwaltung betrachtet die Persil-Uhr jedoch nicht als Werbung im engeren Sinne, sondern als einen Teil der Stadtgestaltung. Die Beantragung einer baurechtlichen Genehmigung sei somit nicht erforderlich.