Verbindung zwischen Altstadt und dem Linksrheinischen: 120 Jahre Oberkasseler Brücke in Düsseldorf

120 Jahre Oberkasseler Brücke in Düsseldorf

Oberkassel Im Jahr 1898 wurde die Schiffsbrücke in Düsseldorf durch die erste feste Oberkasseler Brücke ersetzt. Wir erzählen die Geschichte des 120 Jahre alten Bauwerks.

Die Kosten: rund sechs Millionen Mark. Um die Kassen wieder zu füllen, wurde zunächst ein Brückenzoll erhoben. Doch so mancher Handwerksbursche umging ihn und hangelte sich durchs Gitterwerk der Brücke entlang ans andere Ufer, bedacht, vom Brückenwärter Heinrich Schäfer nicht erwischt zu werden. Denn der hatte im Flügel des Torbogens seine Dienstwohnung. Sieben seiner Kinder kamen dort zur Welt. Später als Erwachsene erzählten sie von einer unbeschwerten Kindheit, vor allem zu Kirmeszeiten, wenn sie von ihren „Logenplätzen“ aus das bunte Treiben auf den Rheinwiesen beobachten konnten.

Nach dem Ersten Weltkrieg übernahmen die belgischen Besatzer die Kontrolle über die Brücke. Die Soldaten waren dem Warenschmuggel auf der Spur und prüften alle und alles, was über die Brücke kam. Nach dem Mord an zwei belgischen Soldaten riegelten sie die Brücke vollständig ab. Ganz Düsseldorf war in Aufregung.