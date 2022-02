Kunst am Bau in Düsseldorf : Zwei weitere Schulen erhalten Kunstwerke

Kunst am Bau in Düsseldorf

Düsseldorf Entsprechende Künstler-Wettbewerbe sollen im März von der Kunstkommission ausgelobt werden. Für die Realisierung der Kunst am Bau stehen insgesamt rund 230.000 Euro bereit.

Die Kunstkommission der Stadt nimmt immer wieder größere Sanierungs- und Umbauarbeiten von Schulen zum Anlass, um dort Kunst am Bau zu realisieren. So hat beispielsweise schon das Goethe-Gymnasium in Düsseltal eine 91 Meter lange Zaunskulptur der Künstlerin Selma Gültoprak erhalten und auf dem Schulhof der Franz-Vaahsen-Schule in Wittlaer wurde das Kunstwerk „Widerstand“ von Moritz Hirsch installiert. Für das Friedrich-Rückert-Gymnasium in Rath und die Grundschule Himmelgeist wurden bereits entsprechende Wettbewerbe durchgeführt. Nun hat der Kulturausschuss der Stadt die Durchführung von Kunst-am-Bau-Wettbewerben für zwei weitere Schulen beschlossen, die von der Kunstkommission ausgelobt werden sollen.