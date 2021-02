Schule in Düsseldorf : Oberbilker Schul-Neubau ist Teil des Unterrichts

Schule in Düsseldorf

In knapp zwei Jahren soll das neue Wim-Wenders-Gymnasium direkt am Sonnenpark fertig sein. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf

Düsseldorf Die Schüler des Wim-Wenders-Gymnasiums können die Arbeiten live verfolgen – wenn nicht Homeschooling ist. Jetzt wurde der Grundstein gelegt. Schulleiterin Antonietta Zeoli freut sich jeden Tag über die Fortschritte.

Noch sieht es ein bisschen wild aus auf dem Gelände gleich neben dem Sonnenpark. Doch die Bauarbeiten für das neue Wim-Wenders-Gymnasium kommen gut voran. Jetzt wurde der Grundstein gelegt. Mehr als 48 Millionen Euro investiert die Stadt; die Schule soll im ersten Quartal 2023 fertig sein. Ein 12.235 Quadratmeter großes Gebäude bekommt das Wim-Wenders-Gymnasium an der Schmiedestraße, dazu eine Wettkampfsporthalle.

„Das Wim-Wenders-Gymnasium ist ein tolles Beispiel für die Schule der Zukunft“, findet Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. „Flexible Raumcluster, moderne Technik und Ausstattung sowie die multifunktional nutzbare Sporthalle tragen den veränderten Anforderungen an Bildung Rechnung.“ Schulleiterin Antonietta Zeoli freut sich jeden Tag über die Fortschritte, die auf der Baustelle zu beobachten sind. Der Neubau des Gymnasiums ist sogar Teil des Unterrichts, „in Mathematik werden Berechnungen angestellt, in Kunst die Räumlichkeiten im dreidimensionalen Raum gezeichnet oder in Chemie die Beschaffenheit des Untergrunds untersucht“, erzählt Zeoli. Wenn nicht gerade Homeschooling ist, können ihre Schüler die Baustelle prima beobachten aus dem Containergebäude, das gleich neben der Baufläche aufgestellt wurde.