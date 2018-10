Studierende ehren Oberbilk mit einer Fotoreihe

Oberbilk Im Altenzentrum St. Josef der Caritas wurden Bewohner zu Hauptdarstellern einiger Fotoserien.

In früheren Zeiten war der Stadtteil Oberbilk ein von Eisen- und Stahlindustrie geprägtes Arbeiterviertel. Inzwischen leben Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Schichten in den Straßen zwischen Hauptbahnhof und Mitsubishi Electric Halle. Textildiscounter, Ramschläden und Schnellimbisse stehen im direkten Dialog mit Gentrifizierungstendenzen hipper Stadtbewohner oder zum Heimatgefühl der alteingesessenen Bewohner des Stadtteils. Dieses Lebensgefühl, die Stärken und auch Schwächen des aktuellen Oberbilks und der hier lebenden Menschen einzufangen, hatten sich elf Studierende des Fachbereichs Fotografie der Peter Behrens School of Arts (HSD – Hochschule Düsseldorf) in Kooperation mit dem Caritasverband Düsseldorf zur Aufgabe gemacht und in einer Ausstellung an acht verschiedenen Orten der Öffentlichkeit präsentiert. „Die Studierenden sind über ein ganzes Semester regelmäßig nach Oberbilk gefahren, haben sich auf den Ort und die Menschen eingelassen“, erläutert HSD-Dozentin Nina Ditscheid. „Aber so ein Projekt ist nur möglich, wenn sich alle aufeinander einlassen und unterstützen.“