Ortsumgehung Düsseldorf-Oberbilk : Kölner Straße nicht entlastet

Düsseldorf Die Pläne für die Ortsumgehung Oberbilk liegen bereit, hieß es im Bürgerverein. Doch selbst wenn 2011 mit dem Bau begonnen würde – und da gibt es viele Fragezeichen – ist eine Reduzierung des Verkehrs im Stadtteil nicht in Sicht.

WENN die Arbeiten an der Wehrhahn-Linie ab 2011 unterirdisch laufen. Für den Bau der Ortsumgehung muss die Werdener Straße gesperrt werden. Bei den Großbaustellen U-Bahnbau und Kö-Bogen auch noch „den Lastring dicht zu machen“, wolle man vermeiden, so Meinhardt.

Parteihochburgen in Düsseldorf

Parteihochburgen in Düsseldorf : „Flingern-Süd ist kein privilegierter Stadtteil“

Erinnerungen an die alte Kölner Straße

Geschichte in Dormagen

Geschichte in Dormagen : Erinnerungen an die alte Kölner Straße

Schwerer Unfall in Düsseldorf-Rath

Schwerer Unfall in Düsseldorf-Rath : Rollerfahrer 100 Meter von Straßenbahn mitgeschleift

Nach tödlichem Unfall in Düsseldorf

Nach tödlichem Unfall in Düsseldorf : Nach tödlichem Radunfall wird die Mindener Straße gesperrt

Mindener Straße ist am Oberbilker Markt gesperrt

Nach tödlichem Unfall in Düsseldorf

Nach tödlichem Unfall in Düsseldorf : Mindener Straße ist am Oberbilker Markt gesperrt

Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, soll gebaut werden, frühestens also 2011. Zweispurig von der Karl-Geusen-Straße zum Liefeld, dann zur Ronsdorfer Straße und von dort vierspurig an der Bahntrasse entlang. Täglich werden dort etwa 25 000 Fahrzeuge erwartet, die „in einem äußerst komplizierten Knoten“ den Lastring kreuzen, um über die Moskauer Straße und das Postgelände zum Worringer Platz zu fahren. „Wir haben da einen sechsarmigen Knoten, unter dem auch noch die Bahn hindurchführt“, schilderte Meinhardt die schwierigste Baustelle der Strecke. Die Haltestelle der Straßenbahn 706 wird deshalb an der Fichtenstraße wegfallen. Sie werde ohnehin nur wenig genutzt.