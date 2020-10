Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt räumt in Gelände in Oberbilk : Roma aus illegalem Camp ziehen in Flüchtlingsunterkunft

Foto: Jan Schürmann 14 Bilder Roma ziehen aus illegalem Camp aus

Oberbilk Die Stadt hat mit Fiftyfifty in Oberbilk die illegalen Obdachlosen-Camps am Montagmorgen geräumt. Die meisten Bewohner packten still ihre Sachen zusammen und warteten geduldig, bis sie in eine Unterkunft gebracht wurden.