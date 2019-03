Polizei in Düsseldorf: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Polizei in Düsseldorf

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei soll es keine weiteren Beteiligten am Unfallgeschehen gegeben haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Oberbilk Ein Zeuge sagte der Polizei, der Mann habe seine Ducati beschleunigt und sei auf der Markenstraße im Kreuzungsbereich Heerstraße gestürzt.

Mit seiner Ducati Monster ist ein 51-Jähriger am Freitag gestürzt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Aussage eines Zeugen soll der Mann auf der Markenstraße in Oberbilk unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Heerstraße soll er stark beschleunigt und im Kreuzungsbereich die Kontrolle verloren haben. Er stürzte und rutschte samt Motorrad mehrere Meter über die Fahrbahn.