Menschen aus Oberbilk kümmern sich

Oberbilk Der Bürgerverein Oberbilk lädt zu regelmäßigen Treffen ein. Die Anwohner gehen gerne hin, denn es geht um Themen, die viele Oberbilker bewegen: Abfall, fehlende Parkplätze und natürlich der RRX.

125-jähriges Jubiläum feiert der Oberbilker Bürgerverein im kommenden Jahr. Deshalb gibt es für die Anfang des Jahres neu gewählte Vorsitzende Katja Goldberg-Hammon viel zu tun. Einerseits wegen der geplanten Jubiläumsveranstaltungen. Andererseits aber auch in Hinblick auf das städtische Leben in Oberbilk, wo es traditionsreiche Institutionen wie der Bürgerverein zunehmend schwer haben.

Wo Treffpunkt ist das Uerige am Markt an der Bogenstraße 22.

Das lässt sich auch am Stammtisch des Bürgervereins erkennen. Denn während Oberbilk als äußerst internationaler Ort gilt, zeigt sich dieses Miteinander im Bürgerverein weniger. Ein Umstand, den die Mitglieder gerne ändern würden. „Jeder, der an Oberbilk interessiert ist, ist bei uns herzlich eingeladen“, sagt Katja Goldberg-Hammon. Doch solche Einladungen allein reichen für ein Zusammenkommen meist nicht aus, das weiß Goldberg-Hammon. Deshalb hat sich die Vorsitzende für ihre Arbeit „Brücken bauen“ als leitendes Motto auf die Fahnen geschrieben, um eben jene Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die sonst keine Berührungspunkte mit dem Bürgerverein haben.

Infolgedessen haben die Mitglieder des Vereins vor einigen Wochen die Moschee an der Oberbilker Allee beim Fastenbrechen während des Ramadan besucht. Mit Erfolg, wie Vorstandsmitglied Sibylle Fuchs berichtet: „Wir wurden dort sehr offen und herzlich von den Menschen empfangen.“ Ein Ausflug, den die Mitglieder gerne wiederholen würden, wofür jedoch in den anderen Institutionen laut Katja Goldberg-Hammon nicht immer auch die Bereitschaft bestehe: „Leider sind nicht alle so offen“, sagt sie, sodass ihr Projekt „Brücken bauen“ in interkultureller Hinsicht noch viele Herausforderungen beinhaltet. Ziel sei es, die Internationalität von Oberbilk langfristig auch am Stammtisch abzubilden.