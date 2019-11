Düsseldorf-Oberbilk : Schmorendes Plastikteil löst Feuerwehreinsatz in Kita aus

Schläuche brauchte die Feuerwehr beim Einsatz in der Kita am Ende doch nicht. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf In einer Kindertagesstätte in Düsseldorf-Oberbilk hat ein Plastikteil auf einer heißen Herdplatte einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr alarmierte eine Erzieherin einer Kindertageseinrichtung in der Siemensstraße die Feuerwehr Düsseldorf, da sie Rauch in der Küche des Hortes festgestellt hatte. Gleichzeitig brachten zwei andere Frauen die 15 Kinder nach draußen in Sicherheit.