Integration : Integrations-Projekt wird 2019 fortgeführt

Oberbilk Die Outback-Stiftung will das Fußballtraining für Jugendliche aus 20 Nationen weiterhin unterstützen.

Das von Slavko Stanojevic initiierte Fußball-Projekt in der Sporthalle des Lessing-Gymnasiums ist ein überraschender Erfolg. Inzwischen weit über 50 Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren aus mehr als 20 Nationen kommen zweimal die Woche zum Kicken, der Sport überbrückt die unweigerlich auftretenden Sprachbarrieren. Allerdings kann Stanojevic immer nur ziemlich kurzfristig planen. Das ursprünglich im Auftrag der Integrationsbeauftragten Miriam Koch vor einem Jahr in der Flüchtlingsunterkunft an der Bergischen Kaserne ins Leben gerufene Projekt war nur bis Februar befristet, dann sprang die Outback-Stiftung als neuer Träger für die Finanzierung ein – jedoch auch nur bis zum Ende dieses Jahres.

Nach der Vorstellung des Projekts in der Rheinischen Post kann der 57-Jährige jetzt aber aufatmen. „Die Outback-Stiftung ist bereit, für ein weiteres Jahr die Finanzierung zu übernehmen“, sagt der gebürtige Kroate, der seit 1991 in Deutschland lebt. Dankbar ist er vor allem Dennis Mölders, Mitarbeiter der Stiftung, der sich für das Integrationsprojekt stark gemacht hat.

Die Outback-Stiftung ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und feiert im kommenden Jahr 30-jähriges Bestehen. Ziel ist es, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Und neben der klassischen Jugendhilfe gibt es eben auch noch das Sportmentoring, bei dem kreative pädagogische Konzepte Unterstützung erfahren und der Fokus auf der Betreuung und Begleitung junger Sportler liegt. Und genau davon profitieren jetzt auch Stanojevic und seine große Gruppe an Jugendlichen, die zum überwiegenden Teil aus Düsseldorfer Flüchtlingsfamilien stammen.

Hoffnung setzt Stanojevic auch in einen weiteren Kontakt, den er geknüpft hat. Steve Jäck, Stützpunkttrainer beim DFB und U19-Trainer bei Union Nettetal, zeigte sich beeindruckt von der Arbeit des 57-Jährigen und stellte in Aussicht, als Vermittler zu Clubs im Düsseldorfer Raum aufzutreten, sofern die Spieler noch keinem Verein angehören, auch Union Nettetal selbst sei immer auf der Suche nach Talenten. Und: „Falls Interesse besteht, würde ich gerne ein Freundschaftsspiel organisieren, damit deine Jungs auch mal die Möglichkeit haben, gemeinsam gegen eine andere Mannschaft zu spielen.“ Da würde Stanojevic nicht Nein sagen, zumal seine Kicker eine echte Herausforderung mit Sicherheit begrüßen würden. Der Erfolg des Projekts hat jedoch nun auch seine Schattenseite: „Es sind zu viele geworden, so lässt sich der Spielbetrieb kaum noch aufrecht erhalten. Und mehr Hallenzeiten bekomme ich natürlich auch nicht“, so Stanojevic.