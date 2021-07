Sommer in Düsseldorf : In Oberbilk darf endlich wieder gefeiert werden

Zu Gast sind unter anderem Etienne Eben and Band, die Rock, Pop, Funk, Soul, Afro-Rock-Pop, Rap, Balladen, Makossa und Latin mixen. Foto: Interkultur Oberbilk

Düsseldorf Kurzfristig hat die Organisatorin Martina Pophal grünes Licht bekommen, um ihr interkulturelles Stadtteilfest auf dem Oberbilker Markt auszurichten. Zu Gast sind Künstler und Engagierte aus der Nachbarschaft.

Sie dürfen endlich wieder feiern – und Martina Pophal, die Organisatorin des interkulturellen Sommer-Familienfests am Oberbilker Markt, kann es kaum erwarten. 2018 war die Premiere des Stadtteilfests, und weil das so gut angenommen wurde, feierten die Oberbilker im darauffolgenden Jahr gleich ein ganzes Wochenende. Am Samstag, 10 Juli, gibt es von 15 bis 22 Uhr wieder ein Programm für Anwohner und Politik, kleine und große Besucher, Künstler, Ehrenamtler, Musiker und Sportler.

Pophal hat auch Menschen eingeladen, die interkulturelle Projekte vorstellen. Zu Gast sind unter anderem die African Angels, die sich für Bildung in Ghana einsetzen, und der Landesmusikrat, der sein neues Portal für Musiker aus NRW präsentiert. So schwer das zurückliegende Jahr auch war, Martina Pophal hat etwas aus der Pandemie gelernt: „Wir werden im Vorfeld die beteiligten Initiativen in den sozialen Netzwerken vorstellen“, sagt die Organisatorin, die außerdem das gesamte Fest streamen wird auf twitch.tv/pophalTV. Also für alle, die sich noch nicht so wohl fühlen in größeren Gruppen.