Natur in Düsseldorf : Gärtnern fürs Klima

Imke Holsteiner, Sohn Leopold und Jochen Metzt haben sich in Oberbilk zwei Beete ausgesucht. Noch wächst nur Unkraut, bald wollen sie aber ihr eigenes Gemüse ernten. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In Oberbilk vermietet Düsselgrün Hochbeete. Der Garten ist Gemeinschaft, Lernort und Nachbarschaftstreff.

Von Bernd Schuknecht

Nur die Harten kommen in den Garten von Düsselgrün an der Velberter Straße, wo bereits einige Interessenten sich über die Möglichkeiten informieren wollen, wie man mit selbst genutzten Beeten etwas zur Klimabilanz in der Stadt beitragen kann. Trotz des strömenden Regens ist das Interesse bei den Besuchern groß, die alle gern Hochbeete für eine eigene Ernte in dem Oberbilker Garten übernehmen wollen. Das Gemeinschaftsgartenprojekt Düsselgrün ist Teil des Vereins Niemandsland, der auch den Umsonstladen in Oberbilk betreibt. Der Garten ist Gemeinschaft, Lernort und Nachbarschaftstreff, sagen die Organisatoren.

„Es ist eine schöne Aktion, die einerseits die Möglichkeit bietet, gesundes Gemüse anzupflanzen, und andererseits auch hilft, den im Haushalt anfallenden Biomüll als Kompost weiter zu nutzen“, sagt Jochen Metz, der allerdings zugibt, dass er sich seinen grünen Daumen erst noch antrainieren muss. Seine Frau hat auch einen pädagogischen Effekt im Blick. „Unser zweijähriger Sohn Leopold soll sehen, wie Lebensmittel auf natürlich gesunde Art wachsen“, sagt Imke Holsteiner.

Info Hier kann man Beete pachten Oberbilk Interessenten kommen am besten zu einem der Offenen Gartentreffen, die ab dem 18. März immer sonntags ab 16 Uhr stattfinden. Infos darüber bietet die Homepage www.duesselgruen.de. Heerdt Auch das Ökotop Heerdt definiert sich als ökologisches und soziales Projekt in der Stadt. Dort gibt es neben natürlichen Freiräumen rund 60 Biogärten. Informationen unter 0211 501312 und bei www.oekotop.de Stadtgebiet Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt bietet zudem – allerdings nur für eine zeitlich begrenzte Nutzung – sogenanntes Grabeland. Kontakt: 0211 899 4800. Darüber hinaus gibt es auch kommerzielle Anbieter von Mietbeeten. Kleingärtner Infos zum Stadtverband gibt es unter www.kleingaertner-duesseldorf.de.

In die Vorfreude der Familie mischen sich die Infos von Hanna von Düsselgrün zum Überlassungsvertrag für zwei Beete für eine Pflanzsaison, für die eine Schutzgebühr von 50 Euro fällig wird. „Damit wollen wir maßgeblich sicherstellen, dass sich die Gartennutzer tatsächlich auch um ihre Beete kümmern und ökologische Regeln wie der Verzicht auf synthetische Herbizide oder Fungizide, Industriedünger und Torf beachtet werden“, erklärt Hanna die Regeln, die nicht streng sind, an die sich die Gärtner aber halten müssen. Neben der Pflege der eigenen Beete verpflichten sich die zukünftigen Grün-Aktivisten auch zur Pflege eines gemeinschaftlichen Beetes, dessen Ertrag dann allen zur Verfügung steht.

„Ich habe bereits Erfahrung mit einem kleinen Gewächshaus, in dem ich Tomaten und Zucchini ziehe, für das Beet hier stelle ich mir aber eher Rote Bete und Gurken vor“, sagt Christina El Maaboud, die sich auch schon auf das Gärtnern in der Gemeinschaft freut. Es gibt unter den Interessenten auch Hobby-Gärtner ohne einschlägige Erfahrung. „Ich gebe zu, ich bin Garten-Neuling, aber meine Mutter, die an der Mosel lebt, ist Selbstversorgerin. Und von ihr erhoffe ich den einen oder anderen wertvollen Tipp“, sagt Diana Yayla, die gerne Rote Bete und Möhren anpflanzen möchte.

Wer als Hobbygärtner mit eigenen Produkten den Speisezettel bereichern möchte, hat in Düsseldorf die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Düsseldorf verfügt über 70 Kleingartenanlagen mir rund 6600 Parzellen, die von rund 100 Vereinen betreut werden. Im Hinblick auf die Pacht eines „klassischen“ Schrebergartens wendet man sich am besten an den Stadtverband der Kleingärtner (Kontakt siehe Infokasten).