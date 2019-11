Mitmachausstellung in Düsseldorf : Schummeln lernen leicht gemacht

Oberbilk „Lug und Trug“: Die beliebte Mitmachausstellung des Akki geht in dieser Woche in eine neue Runde.

„Was meint ihr? Welcher der roten Striche ist länger?“, fragt Georg Frangenberg in die Runde. Um ihn herum steht eine Gruppe Schüler der Montessori-Schule Lindenstraße und betrachtet ein Bild, bestehend aus zwei roten Querbalken und zwei schräg dazu aufgemalten schwarzen Strichen. Es entsteht eine rege Diskussion. „Der obere“, ruft eines der Kinder. Zustimmendes Gemurmel erhebt sich. „Also ich glaube, beide Striche sind gleich lang“, entgegnet ein anderes Kind. Nach einer Überprüfung mit einem Messstab steht fest: Die Striche sind wirklich gleich lang. Und warum haben sich so viele geirrt? „Das ist eine optische Täuschung“, erklärt Frangenberg. „Ihr seht etwas, das so nicht existiert.“

Das Bild ist Teil der aktuellen Ausstellung im Akki, dem Verein „Aktion & Kultur mit Kindern“, die diese Woche begonnen hat. Sie verwandelt die Räumlichkeiten in ein Museum zum Mitmachen, Ausprobieren und Anfassen. Das Motto ist wie im vergangenen Jahr „Lug und Trug“, denn die Schau 2018 war ein voller Erfolg. mehr als 12.000 Besucher sahen sie sich an. „Es gab sogar eine Warteliste“, erzählt Georg Frangenberg – er hat die Ausstellung konzipiert. Grund der Beliebtheit sei vor allen Dingen, dass das Thema alle Altersklassen anspreche: „Die Kinder können einfach Spaß haben. Die Eltern wiederum können versuchen, die Dinge wirklich kognitiv zu ergründen.“

Die Schüler der Montessori-Klasse sind begeistert von der neuen alten Ausstellung. „Besonders cool finde ich die Green–Screen–Kletterwand“, sagt der neunjährige Samir. „Das sieht halt einfach so echt aus.“ Gemeint ist die Kletterwand, an der die Kinder toben können, während es an den Bildschirmen so aussieht, als hingen sie weit über dem Abgrund an einer Klippe. Paula wiederum ist großer Fan des schiefen Raums. „Man denkt, dass man fällt, obwohl man das gar nicht tut.“