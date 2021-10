In Mitsubishi Electric Hall : Groß-Experiment gegen Gedränge an Bahnsteigen

Dieses Fußgänger-Experiment in der Mitsubishi Electric Halle gehörte zur Untersuchung. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf-Oberbilk Mit insgesamt 1500 Probanden untersuchen Forschende das Verhalten von Menschenmassen in verschiedenen Situationen, etwa beim Ein- und Aussteigen aus der Bahn, beim Warten am Gleis oder in Warteschlangen.