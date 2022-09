Interkulturelles Fest in Düsseldorf : Ein Programm „made in Oberbilk“

Düsseldorf Auf dem fünften interkulturellem Fest auf dem Oberbilker Markt hat sich auch die neue Quartiersmanagerin den Menschen im Viertel vorgestellt. Die Vielfalt des Stadtteils stand aber im Mittelpunkt.

Martina Pophal hat sich wie üblich viel Arbeit gemacht und eine Menge Zeit investiert, um das Interkulturelle Fest in Oberbilk auf die Beine zu stellen. „Es braucht seine Zeit, die Absprachen zu treffen. Wer kann wann, wie lange? Wo steht die Bühne? Die Infostände?“, berichtet Pophal. „Die Genehmigungen müssen auch sechs bis acht Wochen vorher beantragt werden. Und wenn alles steht, entdeckt man, dass zeitgleich das Niemandslandfest ebenfalls in Oberbilk gefeiert wird.“

Diese Termin-Doublette kostete dem fünften Interkulturellem Fest, dem Netzwerk-Treffen zum Kulturaustausch, ein wenig an Publikum. Diejenigen, die nicht gekommen waren, verpassten ein buntes Programm, das vorzugsweise das Prädikat „made in Oberbilk“ hatte. „In Sachen Kultur und Kreativität ist Oberbilk ein total unterschätzter Stadtteil“, urteilt Silvana Cisonna. „Hier passiert ganz schön viel. Es ist richtig Multikulti.“

Charakter In weiten Teilen aber blieb der Charakter des Arbeiterviertels erhalten. Zugewanderte sorgen für ein multikulturelles Umfeld. So gibt es hier ein breites Spektrum an internationaler Küche und viele ausländische Lebensmittelmärkte.

Cisonna war auf den vorherigen interkulturellen Festen privat zu Gast, diesmal war sie beruflich da. Sie gab Informationen an alle heraus, die sich für die Angebote von „i-Punkt Arbeit“ für Oberbilk und Flingern-Süd interessierten. „Wir beraten beim Jobcenter Gemeldete und Bezieher von Arbeitslosengeld II unter anderem zu beruflichen Chancen, Bewerbungsunterlagen und unterstützen bei Behördenangelegenheiten“, erläutert Cisonna. Sie nutzte das Fest genauso wie Theresa Holewa dazu, um sich vorzustellen und bekanntzumachen. Holewa ist die neue Quartiersmanagerin für Oberbilk. „Ich bin seit dem 1. Juni hier, da ist das Interkulturelle Fest die erste Gelegenheit, öffentlich Präsenz zu zeigen“, sagt Holewa. „Ich war beim runden Tisch Oberbilk und habe von dem Fest gehört. Da bin ich direkt in die Netzwerkarbeit eingestiegen.“ Sie wird das Quartiersmanagment sozial auf den Stadtteil ausrichten. „Wir bieten etwa Erste Hilfe-Kurse, Coachings für Frauen, die in den Beruf zurück wollen, und Themencafés an, in denen sich mit aktuellen Themen beschäftigt wird“, verrät Holewa. „Damit das und noch mehr funktioniert, müssen die Menschen auch auf mich zukommen. Deshalb will ich im Viertel bekannter werden und habe auf dem Interkulturellen Fest Gesicht gezeigt.“