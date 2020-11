Kostenpflichtiger Inhalt: Erfinderisch im Lockdown in Düsseldorf : Kassette liefert Cocktails nach Hause

Vor der Kassette hat Tobias Wecker einen Tisch aufgestellt, an dem Gäste Drinks ordern können. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Oberbilk Zwar dürfen die Betreiber Tobias Wecker und Kim Thurau ihre Bar öffnen, die Gäste können aber nicht bleiben. Deshalb verkaufen sie ihre Drinks to go und liefern seit Kurzem auch Getränke bis an die Wohnungstür.