Boxpapst Wilfried Weiser : „Ich zahle in zwei Raten: eine am Tag des Jüngsten Gerichts, eine zur Auferstehung“

„Ich zahle in zwei Raten: eine am Tag des Jüngsten Gerichts, eine zur Auferstehung“

Boxpapst Wilfried Weiser in seinem Boxclub im Hinterzimmer der Kneipe in der Vulkanstraße im Sommer 2018. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Man könnte sagen, er hat dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen – aber natürlich war Boxpapst Wilfried Weiser die ganze Zeit quicklebendig. Nur die Düsseldorfer Uniklinik, die vertat sich in dieser Frage. Sie schickte seiner Ex-Frau ein Kondolenzschreiben.

Als nun aber die Uni-Klinik für ihn das Handtuch werfen wollte – jedenfalls metaphorisch gesprochen –, legte er dann doch Widerspruch ein. Weiser, der seit einem Schlaganfall Anfang 2017 die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt, aber noch quicklebendig ist, war zu Hause gestolpert. Seine Frau dachte an einen zweiten Schlaganfall und rief den Krankenwagen. „Den Schlaganfall hatte ich nicht, aber dafür eine Infektion“, erzählt Weiser. Also: Krankenhausaufenthalt.

Wieder zu Hause, bekommt Weiser Besuch von seiner schockierten Ex-Frau. Sie wollte sehen, ob er noch lebt. Die Klinik hatte ihr geschrieben, zum Tod ihres ehemaligen Mannes kondoliert und eine Rechnung über knapp 800 Euro für die Versicherung beigelegt. Was war passiert? Die Rechnung an Weiser selbst war zurückgekommen mit dem Vermerk „Empfänger verstorben“. So schildert es die Uni-Klinik. „Daher hat man die Rechnung noch einmal an den dokumentierten Vertretungskontakt geschickt.“