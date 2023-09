Schulbau in Düsseldorf Umbau des Lessing-Gymnasiums zur Hälfte fertig

Das zusätzliche Schulgebäude ist dringend nötig, denn der Raumbedarf am kombinierten Schulstandort wächst. „Damit kann am Lessing-Gymnasium und -Berufskolleg eine zusätzliche Klasse pro Jahrgang gebildet werden. Wir reagieren damit auf die steigenden Schülerzahlen in Düsseldorf“, sagte Keller. 870 Schüler besuchen das Lessing derzeit, mit der Erweiterung auf vier Züge und der Rückkehr zum neunjährigen Abitur rechnet Schulleiter Josephs in den kommenden Jahren mit 200 weiteren.