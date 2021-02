Der Täter ist gefasst : Frau in Düsseldorfer Kirche beim Gebet bestohlen

Das ist dreist: Während eine ältere Dame zum Gebet niederkniete, nahm ihr ein Mann die Geldbörse aus der Tasche. Weit kam er damit aber nicht.

In einer Oberbilker Kirche hat ein diebisches Duo am Donnerstagabend eine Seniorin bestohlen. Während die 68-Jährige ins Gebet versunken war, kniete einer der Männer hinter der Frau nieder, gab vor, ebenfalls zu beten. Dann griff er in die Handtasche der Frau und nahm deren Geldbörse an sich.