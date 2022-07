Nach spektakulärer Festnahme in Düsseldorf : Bewährung für türkischen Spion

Düsseldorf Bei seiner Verhaftung im Herbst stürmte die Polizei mit einem Großaufgebot schwer bewaffneter Beamter sein Hotel in Düsseldorf-Oberbilk. Im Oberlandesgericht gab sich der Geheimdienstler nun kleinlaut.

Er habe „einen Fehler gemacht“ und wolle sich dafür „bei Ihnen allen entschuldigen“, sagte Ali D. am Donnerstag im Düsseldorfer Oberlandesgericht. Der 7. Strafsenat verhandelte an diesem Morgen über die Anklage wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit gegen den 41-jährigen Türken.

Der war im September in einem spektakulären Polizeieinsatz verhaftet worden, nachdem ein Hotelmitarbeiter eine Waffe im Zimmer des Gastes entdeckt hatte. Die Polizei hatte in dem Zimmer später noch 200 Schuss Munition und Informationen über türkische Regierungsgegner gefunden.

Angesichts dieser Vorgeschichte habe man den Eindruck bekommen können, es stünde „ein kleiner James Bond“ vor Gericht, sagte Richter Lars Bachler. Dabei habe sich der Fall doch eher auf niedrigem Niveau abgespielt. D. hatte zugegeben, wenige Wochen vor seiner Verhaftung seine Arbeit für die nachrichtendienstliche Abteilung der „Türkiye Cumhuriyeti Jandarmas“ aufgenommen zu haben. „Er beantwortete konkrete Anfragen eines Mitarbeiters zu in Deutschland lebenden türkischen oder türkischstämmigen Personen und sammelte Informationen zu diesem Personenkreis“, heißt es in den Feststellungen des Staatsschutzsenats am OLG. Zudem habe er einen Bekannten als Informanten angeworben.

Eine „Kleinigkeit“ sei das auch nicht, so die Richter, schließlich hätten „die Denunzierten für sich und ihre Familien erhebliche Nachteile zu befürchten“. Bereits seit 2018 will D. Informationen über Unterstützer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Gülen-Bewegung gesammelt und an den türkischen Geheimdienst weitergegeben haben. „Er hat so auf eine Karriere als Quereinsteiger beim Geheimdienst gehofft“, erklärte sein Verteidiger.