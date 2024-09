Quartiersentwicklung in Düsseldorf Unterwegs, um die Stadtquartiere zu stärken

Weiter führte der Streifzug die Teilnehmenden an Orte, die aus Sicht der Stadtentwicklung noch Verbesserungspotenzial haben. In Oberbilk wurde der sogenannten Dreiecksplatz an der Dreieckstraße und in Friedrichstadt der Kirchplatz unter die Lupe genommen. Mit der Unterstützung von Ortskundigen, wie zum Beispiel dem Betreiber des marokkanischen Restaurants „La Grilladine" oder der Hochschule Düsseldorf, überlegten die Teilnehmenden gemeinsam, mit welchen Maßnahmen oder kleinen Interventionen diese Flächen künftig zu Orten der Begegnung und mit mehr Aufenthaltsqualität gestaltet werden können.