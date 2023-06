Wissenschaftliches Projekt in Düsseldorf Polizei will sich Community in Oberbilk nähern

Ein neues Pilotprojekt zwischen Polizei, Ordnungsamt und der Bevölkerung in migrantisch geprägten Quartieren hat nun in Düsseldorf begonnen. „EQAL“ heißt das Austausch- und Lernprogramm, das für mehr gegenseitiges Verständnis sorgen und Vorurteile auf allen Seiten abbauen soll. „Viele von uns sind mit der Vorstellung von Polizei als Freund und Helfer aufgewachsen“, sagt Stefan Kirsch, Professor an der Bergischen Universität in Wuppertal, die das Projekt wissenschaftlich begleitet.