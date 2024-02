Kultur in Düsseldorf „Off Church“ in Oberbilk ist zurück

Die Lesereihe „Off Church Dialog“ ist zurück. Und mit ihr auch die (vorgetragene) Literatur im Rahmen der Off-Church-Reihe in der Oberbilker Christuskirche, Kruppstraße 11. Mit neuem Konzept und „erst einmal ganz klein“ wird Moderator Sven-André Dreyer ab sofort viermal im Jahr Autorinnen und Autoren in der Christuskirche bei freiem Eintritt treffen, um mit ihnen zu plaudern, neue Texte zu hören und das Publikum teilhaben zu lassen an der Freude an Literatur – niederschwellig, unterhaltsam und ungezwungen.