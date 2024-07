Postkarten von Düsseldorferin Wetter gut, Essen lecker, Meer blau

Trotz der langjährigen Routine schreibt Kraenz die Karten oft erst in letzter Minute. Mehr als einmal sei es schon vorgekommen, dass sie Mitarbeitern am Check-in-Schalter ihre gesammelten Ergüsse in die Hand drücken musste, mit der Bitte, die Karten für sie einzuwerfen. Dem Wunsch seien bisher aber auch alle nachgekommen. Dennoch habe nicht jede Postkarte ihren Bestimmungsort erreicht. Gerade aus fernen Ländern ging schon so manche Sendung verlustig. Und selbst aus Europa dauerte der Transport ab und an eine gefühlte Ewigkeit: „Von La Gomera haben einige Karten im vergangenen Jahr bestimmt vier Wochen gebraucht. Der zweite Schwung – einen Tag später in denselben Briefkasten gesteckt – kam komischerweise nach nur drei Tagen an.“ Auch Italien sei ihrer Erfahrung nach ein Garant für eine lange Leitung. „Da ist vor zwei Jahren eine Postkarte verlorengegangen, obwohl ich sie im Postamt abgegeben hatte.“ Noch übler als postale Schlampereien stoßen Kraenz nur überzogene Portokosten auf. Auf Korfu sollte eine Briefmarke 2,20 Euro kosten. „Ein Jahr vorher lag das Porto noch bei 1,10 Euro. Dann wurde auf einen Schlag verdoppelt. Warum konnte mir niemand sagen.“ Von der griechischen Insel hat Kraenz also ausnahmsweise keine einzige Karte versendet. Und das lag nur zum Teil an dem überteuerten Porto: „Die Motive der Karten haben mich auch nicht überzeugt.“