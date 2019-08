Schützenbruderschaft in Düsseldorf : Oberbilker erklären ihr Brauchtum auf Youtube

Düsseldorf Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft war mit ihrem „neuen“ Schützenfest rundum zufrieden.

„Wir wollen uns vermehrt zeigen. Zeigen, dass wir offen sind, niemanden ausschließen. Da kam uns die Idee, den Zapfenstreich erstmals auf dem großen Oberbilker Markt abzuhalten“, erläutert Petersen. „Wir waren alle aufgeregt, ob es auch klappt, ob überhaupt jemand kommt, ob Autoverkehr oder Straßenbahn stören. In meiner Wahrnehmung war der Platz gut gefüllt, es hat alles sehr gut funktioniert und ist gut angekommen.“ Peter­sen und sein Stellvertreter Ulli Köppen sind seit ein paar Monaten das Führungsduo der Oberbilker Schützen. Seitdem ist eine kleine „Zeitenwende“ initiiert worden. „Das Image von Schützen ist ja nicht immer das beste. Ich verstehe, dass viele vor braunen Uniformen zurückschrecken. Deshalb ist die große Frage: Wie kriegen wir es hin, klarzumachen, wofür wir stehen? Und das hat ja mit Militarismus oder Nationalismus nichts zu tun“, sagt Petersen. Er setzt auf Modernisierung. „Wir stellen uns zeitgemäß auf, ohne die alten Strukturen komplett zu verlieren“, verrät Petersen. So haben die Oberbilker bereits Erklärvideos auf Youtube gepostet, sind auf Facebook sehr aktiv, bedienen also die sozialen Medien, wo es nur geht und sind das ganze Jahr über sozial aktiv. „In den sozialen Medien aktiv zu sein, reicht nicht. Der Inhalt muss auch stimmen und das bezieht sich auch auf den Verein“, konstatiert Peter­sen. „Wir entstauben das Schützen­image, fegen und wischen auch noch durch.“

So gab es nach 170 Jahren zuletzt auch einen Wechsel in den herkömmlichen Geschlechterrollen. Mit Yvonne Kaffke holte erstmals eine Frau den Schützenkönig(innen)-Titel. „Vor sechs Jahren war mein Mann König, jetzt haben wir die Rollen getauscht“, sagt Kaffke. „Es war ja auch an der Zeit, dass eine Frau den Vogel abschießt.“ Sie weiß, dass sie damit in Oberbilk Historisches geleistet hat und auf ewig in den Geschichtsbüchern stehen wird.