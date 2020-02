Mode in Düsseldorf : Verbindung zweier Welten

Oberbilk Vor sechs Jahren zog die Japanerin Miaki Komuro nach Düsseldorf. Der Liebe wegen – und weil sie ihr Leben ändern wollte. Heute wohnt die 36-jährige Modedesignerin in Oberbilk. Dort entstehen auch ihre Kollektionen.

Die erste Frage kommt von ihr: „Möchten Sie etwas trinken?“ Sie entschwindet kurz und kehrt mit einer Karaffe Wasser und zwei Gläsern zurück. Wir nehmen in braunen Leder-Sitzmöbeln Platz. Komuro spricht leise und formuliert mit Bedacht. Ab und zu muss sie einen Begriff im Wörterbuch auf ihrem Handy nachschauen. Sechs Jahre lebt die Japanerin mittlerweile in Deutschland. Geboren wurde sie in Tokio. An der dortigen Bunka Gakuen Universität studierte sie nach der Schule Modedesign und Bekleidungstechnik. Ihr Label „Miaki Komuro“ gründete sie erst viel später: 2016, in Deutschland. Natürlich flössen ihre japanischen Wurzeln auch in ihre Mode mit ein, sagt Komuro: „Das passiert aber völlig unbewusst.“ In der Kollektion im Showroom gemahnt beispielsweise eine kurz geschnittene Jacke aus Feincord mit ihren weiten Ärmeln an einen Kimono. Hohen Wiedererkennungswert haben zudem jene Kollektionsteile, deren Clou ein Patchwork aus schlichtem Schwarz und einem extra ausgefransten Wollstoff im Fischgrätmuster ist. Die dazugehörigen Kollektionsfotos wurden an einem ziemlich unprätentiösen Ort aufgenommen: im Hinterhof von Komuros Oberbilker Wohnhaus.