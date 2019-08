Tanzen in Düsseldorf : Tanzen lernen wie die Brasilianer

Typisches Outfit: Tanzevent Bruno Prado in Karohemd und mit Strohhut, seine Frau Janina Reimann do Prado mit geflochtenen Haaren. Foto: Endermann, Andreas (end)

Oberbilk Bruno Prado und seine Frau Janina Reimann do Prado haben einen Verein gegründet. Dort lernen die Teilnehmer den „Forró“.

Diese Art Veranstaltung wird zwar jeden Monat organisiert, hatte zuletzt aber noch einen anderen Hintergrund. Neben dem gemeinsamen Tanz-Nachmittag feierten sie das Festa Junina, ein brasilianisches Volksfest. So schmückten bunte Wimpelketten und Lampions den Biergarten, während die Frauen ihre Haare zu Zöpfe geflochten trugen. Die Männer kamen in Strohhüten und Karohemden. „Das ist ganz typisch für dieses Fest“, erzählt Janina Reimann do Prado. In Brasilien genießt das Fest eine ähnliche Bekanntheit wie bei uns das Oktoberfest, erzählt sie.