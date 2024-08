Straßensperrung in Oberbilk Die Schmiedestraße ist wieder frei – vorerst

Seit einigen Tagen ist die Schmiedestraße in Oberbilk wieder in beide Richtungen befahrbar. Im Spätsommer 2020 war die Verbindungsstraße zwischen Oberbilker Allee und Kölner Straße einseitig gesperrt worden. Hintergrund für die Verkehrsänderung waren die Arbeiten am Neubau des Wim-Wenders-Gymnasiums, verbunden mit der Einrichtung der Baustelle und einer halbseitigen Sperrung der Schmiedestraße.